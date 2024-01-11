تجديد تكليف "نعمان" نائبًا لرئيس جامعة "المؤسس" للدراسات العليا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 4:22 مساءً

أصدر وزيرُ التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، اليوم الخميس؛ قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أمين بن يوسف نعمان، نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم، بقرار تجديد تكليفه نائبًا للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس". وثمّن "نعمانُ"، دعمَه وتوجيهَه لكلّ ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطوّر معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة على جميع الأصعدة. يُذكَر أن الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان، تقلّد مناصب عدة؛ منها: عميد القبول والتسجيل، ووكيل التطوير بجامعة الملك عبدالعزيز، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيل لوزارة التعليم للشؤون المدرسية.

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