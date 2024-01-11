انت الان تتابع "70 %" منهم نساء وأطفال.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "23469" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 5:18 مساءً

أعلنت وزارةُ الصحة في قطاع غزة، اليوم "الخميس"، ارتفاعَ حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "23469" قتيلًا منذ السابع من أكتوبر "تشرين الأول". وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى "23469" شهيدًا، و"59604" جريحًا. من جانبه بيّن المتحدث باسم الوزارة "أشرف القدرة"، خلال مؤتمر صحافي، أن "70%" من ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء.

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