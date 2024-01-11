شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار خدمات "الملك سلمان للإغاثة" لمساعدة الشعوب الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، الذي نفذ خلال الفترة من 1 وحتى 8 يناير الحاليّ.

وشارك في المشروع 23 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.

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وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة الكشف على 300 فرد، و38 عملية جراحية في تخصص العظام، و10 عمليات في تخصص المخ والأعصاب، إلى جانب تقديم 150جلسة واستشارة طبية للعلاج الطبيعي.

كما جرى تدريب 25 مستفيدًا في مجال العلاج الطبيعي، وقياس وتركيب وصيانة 50 طرفًا صناعيًا، ويُنفذ هذا النوع من الخدمات الطبية المقدمة في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمرة الأولى ضمن المشاريع التطوعية واستجابة للاحتياج الإنساني هناك.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة مختلف الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

توزيع 400 سلة غذائية في قندهار

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية في مدينة قندهار بأفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.

العيادات الطبية تقدم خدماتها في عبس

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 210 مستفيدين خلال الفترة من 13 وحتى 19 ديسمبر الماضي، منهم 20 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و145 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و34 مريضًا في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع مستفيدان عيادة التوعية والتثقيف.

وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 52 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصرفت الأدوية لـ196 مريضًا فيمًا راجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا.

توزيع سلال غذائية في باكستان

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.

وجرى أمس الأول توزيع 950 سلة غذائية في منطقتي متياري وجامشورو بإقليم السند، استفاد منها 6.650 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.

توزيع 117 كرتون تمر في الخرطوم

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 117 كرتون تمر في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، استفاد منها 500 فرد من الأسر المتعففة والمتأثرين من الأزمة الإنسانية، ضمن مشروع توزيع التمور في السودان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق وللتخفيف من معاناته.