شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين الخصوبة وفوائد أخرى.. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور البطيخ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل سبق لك أن تناولت بذور البطيخ أو قمت برميها بعيدًا؟.. كما اتضح، تعتبر بذور البطيخ من مصادر التغذية.

يوفر الكوب الواحد من البطيخ أكثر من 30 جرامًا من البروتين و16 جرامًا فقط من الكربوهيدرات، كما أنه يوفر جرعات كبيرة من الماغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات ب المركبة، وفقا لموقع thelist.

لكن هل تعرف ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل بذور البطيخ؟

- غنية بالبروتين

بذور البطيخ غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية، ويمكن أن تكون إضافة صحية لمعظم الوجبات الغذائية، استمتع بها محمصة كوجبة خفيفة بعد الظهر.

- تعزز صحة القلب

خلافًا للاعتقاد الشائع، لن تنمو بذور البطيخ في بطنك، إذا كنت تأكلها نيئة، فسوف تمر بكل سلالة، كما يقول اختصاصي التغذية كيري جانز.

عند الحديث عن العناصر الغذائية، توفر 1 أونصة من بذور البطيخ 35٪ من كمية الماغنيسيوم الموصى بها يوميًا، وينظم هذا المعدن حوالي 300 تفاعل إنزيمي في الجسم، وفقًا لمقال عام 2018 نُشر في Open Heart. وكما لاحظ الباحثون، فإن الماغنيسيوم يدعم وظيفة القلب والأوعية الدموية والصحة العامة، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض في هذه المغذيات إلى عدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب وموته المفاجئ.

يلعب الماغنيسيوم أيضًا دورًا رئيسيًا في استجلاب الطاقة ببساطة، حيث يساعد جسمك على تكسير ومعالجة الجلوكوز والدهون والبروتين، وبالنظر إلى هذه الجوانب، فليس من المستغرب أن مستويات منخفضة من الماغنيسيوم قد تساهم في تصلب الشرايين والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

علاوة على ذلك، يمكن أن يزيد نقص الماغنيسيوم من الإجهاد التأكسدي ويؤدي إلى إصابة عضلة القلب.

- تحسن الهضم

تحافظ الألياف الغذائية على جسمك وتدعم وظيفة الجهاز الهضمي، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع مع خفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، وفقًا لمايو كلينك.

علاوة على ذلك، تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري والبواسير وأمراض القلب والسرطان.

وتوفر بذور البطيخ أكثر من 39 جرامًا من الألياف، وفقًا لمراجعة أجريت عام 2016 نُشرت في المجلة الدولية للتغذية وعلوم الغذاء، لذلك، قد تساعد البذور في الهضم، مما يسهل عليك خفض السعرات الحرارية، فقط تأكد من عدم المبالغة في ذلك.

- تقوية المناعة

نظرا لأن بذور البطيخ مليئة بالحديد والمعادن، فهي تعزز الجهاز المناعي وتقويه.

- الحصول على بشرة صحية

قد تعمل بذور البطيخ أيضًا على تحسين صحة الجلد بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فحمض الفوليك، على سبيل المثال، يحمي بشرتك وأنسجتك من الإجهاد التأكسدي ويزيد من معدل دوران الخلايا، وفقًا لمركز Tri-City الطبي، وهو أحد أكثر فيتامينات (ب) المركب وفرة في بذور البطيخ، ويعزز التئام الجروح، من ناحية أخرى، وقد يمنع الريبوفلافين الجفاف ويقلل الالتهاب، وفقًا للمصدر نفسه.

- تحسين الخصوبة

بذور البطيخ تعتبر مصادر جيدة للمنجنيز، وفقًا للمركز الطبي بجامعة ميريلاند، يمكن أن تساهم المستويات المرتفعة من المنجنيز أيضًا في محاربة العقم وبالتالي تحسين الخصوبة.

- تأخير السكري

نظرا لأن بذور البطيخ غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية ومكملات المغنيسيوم، فهي مفيدة في تأخير ظهور مرض السكري.