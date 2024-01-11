انت الان تتابع "بلينكن": إقامة دولة فلسطينية أفضل وسيلة لتحقيق استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس): "إن توفير مسار لإقامة دولة فلسطينية هو أفضل وسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وعزل إيران ووكلائها"، وذلك في ختام جولة إقليمية بشأن الحرب على قطاع غزة كانت محطتها الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف "بلينكن" خلال حديثه للصحافيين بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن المنطقة أمام طريقين، الأول سيشهد تكامل إسرائيل، مع ضمانات والتزامات أمنية من دول المنطقة وكذلك من الولايات المتحدة، وإقامة دولة فلسطينية، على الأقل طريق للوصول إلى تلك الدولة، والطريق الآخر هو الاستمرار في رؤية الإرهاب والعدمية والدمار على يد حماس والحوثيين وحزب الله، وكلهم مدعومون من إيران".

وتابع: "إذا اتبعنا المسار الأول، فهذه هي الطريقة الأفضل لعزل وتهميش إيران ووكلائها الذين يُسببون الكثير من المتاعب لنا ولجميع الآخرين تقريبًا في المنطقة"، وفقًا لـ"رويترز".