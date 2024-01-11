شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. أكثر من 67 ألف مستفيد من برامج "جمعية الدعوة" برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من برامج وأنشطة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية 67،109 مستفيدين خلال عام 2023.

كما نفذت نحو 1500 منشط دعوي، تنوعت ما بين دورات ودروس علمية، ومحاضرات إيمانية، وإلقاء كلمات وعظية، وتوزيع مصاحف بلغات عالمية، وإقامة المبادرات التطوعية والإعلامية.

الفرص التطوعية المتاحة

فيما بلغ عدد الفرص التطوعية المتاحة 195 فرصة استفاد منها 1304 متطوعين، بعدد ساعات بلغت 23،952 ساعة تطوعية.

ووصل عدد المسلمين الجدد خلال الفترة نفسها إلى 51 مسلمًا ومسلمة من جنسيات مختلفة.