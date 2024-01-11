شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. تفاصيل مشاركة المملكة في اجتماع مجلس أبحاث النقل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل لعام 2024، الذي أقيم في "مركز مؤتمرات والتر واشنطن" بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت مشاركة الهيئة هذا العام تقديم عرضين مرئيين يهدفان إلى مناقشة أبرز التقنيات الحديثة التي تتبناها الهيئة العامة للنقل في موسم الحج ودورها في رفع كفاءة ودقة عملية المراقبة، ورصد المخالفات، بالإضافة إلى إعداد سياسية تقنية أنظمة التذاكر وجمع الأجور في المملكة الذي تطمح الهيئة من خلاله لتكامل أنظمة التذاكر لدى مشغلي النقل بمختلف القطاعات وتحديد المواصفات الفنية والتشغيلية لنظم التذاكر وجمع الأجور.

إزالة الكربون من النقل

شاركت الهيئة بورقتين بحثيتين تهدفان إلى بناء نموذج لتقدير الآثار الوطنية للطاقة والبيئة لمختلف سياسات النقل بمختلف وسائل النقل، بالإضافة إلى دعم صناع القرار من خلال قياس السياسات الأكثر فاعلية لإزالة الكربون من قطاع النقل.

وشملت الورقة البحثية الأخرى ملصقاً تعريفيًا يسهم في تطوير نموذج مرن لإجراء فحص سريع لتأثير وسائل النقل الجديدة أو المبادرات المشتركة بين القطاعات للسكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع بين المدن في المملكة.

النقل الحديث

تضمنت مشاركة الهيئة جناحًا تعريفيًا عن أبرز منجزات الهيئة العامة للنقل والأهداف الاستراتيجية للهيئة، حيث لاقى الجناح قبول ومشاركة العديد من الخبراء والمختصين.

كما عقدت الهيئة العامة للنقل على هامش الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل اجتماعات مع الجهات والشركات المختصة في النقل الحديث لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بحضور وكيل تمكين النقل الدكتورة أميمة بامسق.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للنقل في الاجتماع السنوي لمجلس أبحاث النقل 2024 امتدادًا لمشاركتها السابقة في المحافل الدولية المتعلقة في تطوير وإبراز التقنيات الحديثة في قطاع النقل، انطلاقاً من دورها في تطوير قطاع النقل بمختلف الوسائل وتحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.