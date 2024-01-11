شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 225 مليون ريال.. "مركز التنمية الصناعية" يستثمر في قطاع إنتاج البطاطس التصنيعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للتنمية الصناعية، الاستثمار في مشروع بقيمة 225 مليون ريال في قطاع إنتاج البطاطس التصنيعي، الذي يسهم في تعزيز الاستثمارات في المملكة.

وأكّد المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومضاعفة النمو لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة والتكامل بين القطاع الزراعي والصناعي، مع الالتزام بالإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي، والإنتاج الغذائي المستدام في المملكة.

استثمار في الصناعات الغذائية

يذكر أن من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها من قبل سمو ولي العهد -حفظه الله- في شهر أكتوبر من العام 2022 جذبت مشاريع استثمارية بقيمة 78 مليار ريال في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035.

ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها.