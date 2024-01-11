شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقَّد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قطاعات ووحدات حرس الحدود في مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة، والقطاعات والمراكز والوحدات البحرية التابعة لها، وسير العمل فيها.

ونقل اللواء الشهري تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لمنسوبي قطاعات ووحدات حرس الحدود في المناطق، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وِأشاد بالدور الذي يبذله رجال حرس الحدود في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده.