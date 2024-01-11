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مدير عام حرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات في 3 مناطق

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واس- جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تفقَّد مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قطاعات ووحدات حرس الحدود في مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة، والقطاعات والمراكز والوحدات البحرية التابعة لها، وسير العمل فيها.

ونقل اللواء الشهري تحيات وتقدير صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لمنسوبي قطاعات ووحدات حرس الحدود في المناطق، مؤكدًا ما تحظى به المديرية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وِأشاد بالدور الذي يبذله رجال حرس الحدود في حفظ أمن الوطن وحماية حدوده.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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