السعودية تصدر بيان بشأن وحدة الصومال

أكدت المملكة حرصها البالغ على وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على كامل أراضيها. وشددت المملكة على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة، وتجنب زيادة التوتر والنزاعات في المنطقة. ودعت المملكة إلى العمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

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