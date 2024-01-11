شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق موقعين لصناعة منتجات التبغ من نشارة الخشب بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة ضبط موقعين لتصنيع مشتقات التبغ المخالفة للنظام باستخدام نشارة الخشب مشيرة إلى أنه جرى إتلاف المضبوطات كافة وإغلاق الموقع.

وأضافت أنه جرى مصادرة 122 طنًا من المضبوطات مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية، وذلك خلال حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية داخل الأحياء.

وأكدت الأمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.