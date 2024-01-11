تراند اليوم : شاهد .. شاب يتزلج على حافة ناطحة سحاب ويقوم بحركات بهلوانية خطيرة في مشهد مرعب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول شاب يقوم بحركات خطيرة على ارتفاعات شاهقة متحديا نفسه.

وأظهر الفيديو الشاب ينام على لوح تزلج أرضي ويتزلج على حافة ناطحة سحاب، ولم يكتف الشاب بذلك بل قام ووقف على هذا اللوح.

كما قام الشاب بالقفز عاليا مع فتح رجليه والنزول على يديه على سور الناطحة.

وأثار الفيديو تفاعل بين رواد منصة إكس، حيث قال أحد المعلقين: زلة قدم فيها الموت لكن في ناس عندهم الشهرة أهم حتى لو فيها موتهم، وأضاف آخر: وش قوة القلب اللي عنده بس أشوف تجيني دوخة.