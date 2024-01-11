تراند اليوم : من ضمنها النقانق والبيبروني والمرتديلا.. شاهد: طبيبة تكشف عن أكلات تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

صحيفة الخليج 365: كشفت طبيبة في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن أكلات تزيد من إحتمالية الإصابة بمرض السرطان.

المجموعة الأولى وقالت الطبيبة في المقطع، إن هذه الأكلات تضم بيتزا البيبروني والهوت دوج والنقانق والمرتديلا، وأوضحت أنها من اللحوم المعالجة، التي تصنف من المجموعة الأولى كمسبب للسرطان، وذلك وفقًا لما ذكرته الوكالة الدولية لبحوث السرطان.

إعادة تسخين البيض وأضافت أن إعادة تسخين البيض سواء كان مقلي أو مسلوق، يسبب السرطان لأنه يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين الذي يتأكسد بسبب إعادة التسخين.

شواء اللحوم الحمراء وتابعت أن شواء اللحوم الحمراء على درجة حرارة عالية، مثل لحم "الستيك" ، ينتج مركبات تسبب مرض السرطان، مضيفة أن اللحم الغير ناضج ينتج عنه بكتيريا السالمونيلا، التي تسبب تسمم غذائي.

كما وجهت نصيحة بضرورة الحرص على تناول اللحوم من مصادرها الطبيعية والتقليل من اللحوم المعالجة.