تراند اليوم : شاهد: طريقة الجيش الإكوادوري لمعاقبة أفراد عصابات المخدرات بعد القبض عليهم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، طريقة غريبة اتبعها الجيش في الإكوادور لتأديب أفراد من عصابة المخدرات "كارتل" بعدما تم القبض عليهم.

وظهر في المقطع شخصين من عصابة "كارتل" يبدو أنه تم القبض عليهم، يجلسون على الأرض ويقوم الجيش بإجبارهم على ضرب بعض من خلال الصفع على الوجه مرارا وتكرارا.

وتأتي تلك الأحداث على خلفية أعمال الفوضى والقتل والعصيان، التي شهدتها سجون وشوارع الإكوادور، بجانب حالات احتجاز وإعدام عناصر الشرطة من قبل عصابة "كارتل".

ونتيجة لهذه الأحداث، أعلن رئيس دولة الإكوادور حالة الطوارئ في كافة أنحاء بلاده، كما فرض حظر التجول.