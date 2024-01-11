تراند اليوم : من بينها حرق الدهون .. الكشف عن فوائد غير متوقعة للبطاطا الحلوة

صحيفة الخليج 365: كشف الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن البطاطا الحلوة تُعتبر مصدرًا ممتازًا للكاروتينات والسكرّيات المتعددة.

وتشمل فوائدها الصحيّة نشاطًا مضادًا للأكسدة، ومضادًا للالتهابات والأمراض السرطانية، ووقائيًا للكبد، والقلب، والأوعية الدموية، فضلًا عن تحسين القدرات العصبية والذاكرة، واضطرابات التمثيل الغذائي، ووظيفة الحاجز المعوي.

وتحتوي البطاطا الحلوة على العديد من الفيتامينات، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني وتأتي من بينها: فيتامين A، الذي يساعد على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى وكذلك على الرؤية في الضوء الخافت والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

المساعدة على نمو العظام والأسنان والوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة.

وكذلك تحتوي على فيتامين C الذي يُساهم في تقوية المناعة و مادة الـ"بيتا كاروتين" التي تقلل من إعتام العين وجفافها، والعمى الليلي، وقصر النظر.

كما تساعد البطاطا الحلوة في حرق الدهون حيث يمنع تناولها من تخزين السكر على شكل دهون حول منطقة الخصر.

كذلك، تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، ومنع انخفاض نسبة السكر في الدم.