شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. أمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية بالشعبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية الشعبة، 13 فرصة استثمارية متنوعة في مواقع متعددة، ودعت المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص" هنا.

وأوضحت الأمانة أن المواقع الاستثمارية تشمل: إنشاء وتشغيل وصيانة 3 محطات وقود وملاحقها على مساحة، الأولى بمساحة 2،304 أمتار مربعة، والثانية بمساحة 3،240 مترًا مربعًا، والثالثة بمساحة 1،414.42 مترا مربعًا، ومدة العقد لكل منها 20 عامًا.

تفاصيل الفرص

بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مسلخ على مساحة 3،900 متر مربع ومدته 5 أعوام، كذلك إنشاء وتشغيل عدد 2 كوفي شوب وجبات سريعة بمساحة كل منهما 100 متر مربع، ومدة عقديهما 10 أعوام، وتشغيل حديقة وكوفي على مساحة 1،965 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام.

وإنشاء وتشغيل مستودع تعبئة غاز على مساحة 1،359.36 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل أسواق تجارية على مساحة 750 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام.

وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي على مساحة 4،526 مترًا مربعًا، ومدة العقد 20 عامًا، وإنشاء وتشغيل قصر أفراح على مساحة 5،250 مترًا مربعًا، ومدة العقد 10 أعوام، وإنشاء وتشغيل صراف آلي على مساحة 100 متر مربع، ومدة العقد 15 عامًا.

وإنشاء وتشغيل فرع مصرف على مساحة 4،100 متر مربع، ومدة العقد 15 عامًا.