شكرا لقرائتكم خبر عن نتج عنه وفاة وإصابة 5 أشخاص.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق في شقة بمبنى في القنفذة.

وبين حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني أخلت المبنى من الساكنين، فيما نتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص ووفاة شخص.

التعامل مع الحرائق

أوضح الدفاع المدني السعودي أن التعامل مع حرائق المواد القابلة للاشتعال العادية مثل الأقمشة والورق والبلاستيك والمطاط والخشب، يمكن أن يتم باستخدام الماء أو المواد المعتمدة على الماء مثل الفئة A من الرغوة أو المواد الكيميائية الجافة .

وبين أن حرائق المعدات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، لا يمكن التعامل معها بالماء إلا بعد فصل الطاقة الكهربائية، والأفضل استخدام طفاية البودرة أو ثاني أكسيد الكربون.