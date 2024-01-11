شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نتائج مشاريع المسح الجيولوجي في مؤتمر التعدين الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، خلال مؤتمر التعدين الدولي الثالث، نتائج مشاريع المسح الجيولوجي العام؛ بحضور عددٍ من الوزراء.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، عبدالله الشمراني؛ أن الهيئه اطلقت ضمن اجندة مؤتمر التعدين نتائج أعمال عدد من مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي، حيث تم الإعلان عن حزم البيانات لأعمال المسح الجيوفزيائي الجوي المغناطيسي بعدد 73 مربعاً بمقياس رسم 100,000:1 لمنطقتي وسط وأجزاء من جنوب منطقة الدرع العربي للمسح الجوي المغناطيسي والمسح الجوي الاشعاعي والتي تغطي ما مساحته 30% من مجمل مساحة منطقة الدرع العربي بمساحة تغطية تصل إلى ما يقارب 180 ألف كيلومتر مربع.

بيانات المسح الجيوكيميائي

بين الكشف عن حزم بيانات المسح الجيوكيميائي ما نسبته 40% من المساحة الكلية لمنطقة الدرع العربي بمنطقة تغطي ما يقارب 218 ألف كيلومتر مربع، متمثلة بعدد 35,575 عينة سطحية للرسوبيات الوديانية الموزعة على 20 مربع جيولوجي بمقياس رسم 250,000:1 لوسط وشرق منطقة الدرع العربي، وما يزيد عن 3,700.000 (ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف) مدخل رقمي لتوصيف العينات السطحية وتحاليلها الكيميائية لعدد 76 عنصراً.

وقال "الشمراني"، إن الهدف من المشاريع الجيولوجية الهامة والمتاحة على منصة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية NGD؛ تعظيم القيمة المضافة للاستفاده من قطاع التعدين من خلال زيادة بيانات المسح الجيولوجي الضرورية الموثوق بها وذات الجودة العالية لدعم الاستكشاف عن الثروات المعدنية وجذب الإستثمار المحلى والأجنبى في قطاع التعدين بالدرع العربي؛ ما سيسهم في تنشيط الإقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة العربية السعودية، والحصول على بيانات جيولوجية متنوعة ذات جودة عالية لتكون صالحة لعدة عقود.