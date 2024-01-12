شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكية مكة" تفوز بأفضل جناح في معرض خدمات الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المُنظّمة لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، عن فوز جناح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بجائزة أفضل جناح من الشركاء في المؤتمر والمعرض.

وجاء فوز الجناح بفضل تصميمه الرائع وابتكاراته التكنولوجية التي قدمت تجربة تفاعلية فريدة للزوار؛ إذ استعرض الجناح مشاريع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تهدف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، بما في ذلك تجارب المسارات المُبتكرة، وتطوير النقل العام، وتعزيز الاستدامة البيئية.

استخدام أحدث التقنيات

قال صالح بن إبراهيم الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: "سعدنا كثيرًا بفوز جناحنا بجائزة أفضل جناح، ويعكسُ الفوز التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وحرصنا على استخدام أحدث التقنيات لتحسين تجربة الحج والعمرة ومنح التصور عن عناصر الهوية المعمارية المُستقبليّة لمدينة مكة المكرمة".

وأضاف الرشيد: "حلّت مشاركتنا في المؤتمر والمعرض لتكون معززًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة العاملة في مجال الحج والعمرة، لضمان تقديم تجربة سلسة ومميزة للارتقاء بخدماتٍ تليقُ بضيوف الرحمن".

كما شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة من مختلف دول العالم، وهدف المؤتمر والمعرض إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة أفضل المُمارسات والتقنيات في مجالي الحج والعمرة.