هجمات أمريكية وبريطانية على اليمن.. والحوثيون يتوعدون

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محمد بن مسعود - الدمام - شن سلاح الجو الأمريكي والبريطاني عدة غارات على على صنعاء ومحافظات أخرى في محاولة للضغط على الحوثيين حتى يكفوا عن استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفي أول تصريح يدلي به بعد الغارات، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هجمات الحوثيين قد عرضت حركة الملاحة العالمية وقوات الولايات المتحدة للخطر كما هددت حياة البحارة الأمريكيين على حد قوله.

وردا على تلك الغارات، توعد الحوثيون باستهداف القواعد الأمريكية والبريطانية المنتشرة في المنطقة وأكدوا أن التحرك العسكري الغربي لن يثنيهم عن دعم الشعب الفلسطيني حسب تعبيرهم.

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