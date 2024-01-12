السعودية | الإعلامي القدير “محمد القصيّر” في ذمة الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الزميل والإعلامي القدير محمد القصير، أحد فريق عمل الخليج 365 ومدير تحرير جوال منطقة تبوك سابقاً.

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“القصيّر” كان نعم الزميل والصديق والإعلامي المحترف الذي تنقل في أكثر من عمل وأكثر من جهة كان فيها من المتميزين خُلقاً وأداءً وكفاءه.

نعزي أنفسنا ونتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أسرته وأحبته وزملائه والمجتمع الإعلامي في منطقة تبوك.

‏نسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة والمغفرة؛ وأن يسكنه فسيح جناته؛ ويجبر مصاب أسرته وجميع من افتقده.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.