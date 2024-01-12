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السعودية | لحملة البكالوريوس فأعلى.. مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن مصرف الراجحي عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الحلول المصرفية (Banking Solutions Architect)
– مدير أول ضمان تسليمات الأعمال (Senior Manager Business Deliverables Assurance)
– مساعد مدير التقارير التنظيمية (Assistant Manager Regulatory Reporting)
– مدير الرقابة المالية (Manager Financial Control)

التخصصات المطلوبة:

– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– البرمجيات
– أو مايعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى (مع وجود خبرة).
– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.
– الإلمام بقوانين البنوك ومعايير اللوائح وعمليات الامتثال.
– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت.

مميزات العمل:

– رواتب تنافسية.
– تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.
– بدل سكن وبدل نقل.
– مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.
– المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.
– قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.
– علاوات سنوية.
– إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.
– برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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