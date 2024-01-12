"أردوغان" يقول إن أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء"

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء"، وإن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن غير متناسبة.

في حين قال متحدث الاتحاد الأوروبي للعربية: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تستوجب رداً عسكرياً.

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