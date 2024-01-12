شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المملكة من الهجمات الأمريكية على الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مواقف المملكة الثابتة والمعلنة تجاه الصراعات والأزمات في المنطقة والعالم تتمثل في تبني نهج الحلول السليمة الدبلوماسية، وتلافي اتساع دائرة الحروب والصراعات وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التيتعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

تنظر المملكة إلى أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيقود إلى تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة، ومن هذا المنطلق أكدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والتكاتف لإيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر وحل للازمة.

للمملكة موقف ثابت حيال أهمية تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية في المنطقة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الاستراتيجية، وحماية خطوط الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

تكفل القوانين الدولية حرية المرور والسلامة والإبحار لكافة الدول والسفن من دون أي تمييز، عبر البحار والمضائق البحرية، ومن هذا المنطلق أكدت المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.