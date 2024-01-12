شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تمنح شركة الزمازمة رخصة تقديم الخدمات المتكاملة لـحجاج الخارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمنائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، رئيس مجلس إدارة شركة الزمازمة د. أيمن فاضل، رخصة الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارجخلال موسم حج 1445هـ.

توفير أفض الخدمات لضيوف الرحمن

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة د. أيمن فاضل، موافقة الوزارة لتقديم الخدمة الميدانية لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة الحج والعمرة المتواصلة لتطوير وتحسين تجربة الحجاج، وتوفير كافة وسائل الراحة والتسهيل لهم، وتعكس التزام القيادة الرشيدة - أيدها الله- بتوفير الخدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن.

تسهيل مناسك الحج والعمرة

بدوره أوضح عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركةد. ياسر شوشو، أن الشركة ملتزمة بتقديم خدمات متميزة ومرضية للحجاج، وتعمل على تحقيق أقصى درجات الراحة والتسهيل لهم أثناء أداء مناسكهم.

وأكد أن العمل جاري على وضع خطط متكاملة ومدروسة لضمان تلبية احتياجات الحجاج وتوفير بيئة ملائمة تسهم في سهولة أداء مناسك الحجاج، بهدف تحقيق راحتهم وسلامتهم خلال أداء فريضة الحج، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بجد وتفانٍ لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير خدماتها وفقاً لتوجيهات وزارة الحج والعمرة.