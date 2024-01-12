مشروع ينهي معاناة المزاحمية مع الصرف

في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من أهالي محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض من عدم وجود شبكات تصريف صحي وطفح مياه الصرف في الشوارع وانبعاث روائح كريهة وانتشار البعوض والحشرات ومن بينهم سكان حي نوارة الواقع شمال طريق مكة المكرمة الرياض، كشفت شركة المياه الوطنية القطاع الأوسط لـ« دوت الخليج » عن طرح عقود لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمحافظة ويتضمن نطاق العقود حي نوارة.

معاناة مستمرة

ذكر سكان حي نوارة لـ«دوت الخليج» أنهم يعانون من طفح مياه الصرف الصحي على مدار الساعة وبشكل يضر بالصحة والبيئة وانبعاث روائح كريهة، وتم تقديم شكوى عبر القنوات الإلكترونية وتم إقفال الشكوى، وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى لمحافظة المزاحمية وتم تصديرها برقم 2193 وتاريخ 28/05/1445 إلى فرع المياه بالمحافظة، وأشاروا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة إلى هذه اللحظة، مطالبين بحل الموضوع وإنهاء المعاناة من مياه الصرف الصحي بالحي.

تنفيذ مشروع

وحول طفوحات الصرف الصحي بحي نوّارة بمحافظة المزاحمية، أوضحت لـ«دوت الخليج» شركة المياه الوطنية القطاع الأوسط أن الحي لا تتوفر فيه خدمة الصرف الصحي، وتقوم الشركة حيال ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والإجراءات المتبعة في ذلك، علمًا أن الشركة قامت مؤخرًا بطرح عقود لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمحافظة ويتضمن نطاق العقود حي نوّارة، وقد تم تسليم الموقع للمقاول ضمن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية المرحلة الثالثة مقاولة مؤسسة عبدالعزيز جود الله محمد القباري للمقاولات، ليتزامن وقت انتهاء هذه العقود مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من قِبل مشروع القدية.