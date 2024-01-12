انت الان تتابع "حماكم الله وحمى بلادنا".. إعلان عن انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 3:16 مساءً

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" المزودة للإنترنت والهاتف، الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصال تمامًا في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب. وقالت الشركة، في بيان مقتضب: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة؛ بسبب العدوان المستمر. حماكم الله وحمى بلادنا"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية". وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلنت شركة "بالتل" الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع.

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