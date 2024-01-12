انخفاض الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية

انخفضت قيمة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية في المدينة المنورة من مليون ومائتي ألف ريال عام 2017 حتى 31 ألفا في عام 2021، وذلك وفقا لورشة العمل التي عقدت حول تطبيق اتفاقية سايتس ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية في جامعة طيبة، وبناء على العرض المقدم من الدكتور عبدالهادي العوفي أستاذ علم بيئة الحيوان والتنوع الحيائي فإن عدد الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض في عام 2017 كان 20 نوعا، فيما انخفض العدد حتى وصل في عام 2021 إلى ثلاثة أنواع.

وتحتضن بيئة المدينة المنورة 36 نوعا من النباتات و 300 نوع من الثديات و 280 نوعا من الطيور و 240 نوعا من الزواحف، ونوعان من البرمائيات و 5 أنواع من أسماك المياه العذبة و 7 أنواع من العقارب.

وتهدف الورشة إلى حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البرية والسياحية والبحرية بشكل مستدام، وتقديم صورة شاملة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس).