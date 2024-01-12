انخفاض الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية

وتحتضن بيئة المدينة المنورة 36 نوعا من النباتات و 300 نوع من الثديات و 280 نوعا من الطيور و 240 نوعا من الزواحف، ونوعان من البرمائيات و 5 أنواع من أسماك المياه العذبة و 7 أنواع من العقارب.
وتهدف الورشة إلى حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البرية والسياحية والبحرية بشكل مستدام، وتقديم صورة شاملة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس).
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