منح الجنسية السعودية لـ 4 أشخاص وتصحيح وضع شخص خامس

منحت المملكة العربية السعودية الجنسية السعودية لـ 4 أشخاص من مناطق مختلفة، وتصحيح وضع شخص خامس. شملت منح الجنسية السعودية كلا من: شيماء حمد خليفه البقعاني العقيدي من حائل.

مريم حمد خليفه البقعاني العقيدي من حائل.

فاطمة مصلح علي الجود من نجران.

عامر بن هلال دعاس الخماعلة من القريات. أما تصحيح الوضع، فشمل أحمد عيسى حمود أحمد من جازان.

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