انت الان تتابع السلطات تحقّق.. هيئة بريطانية: الإبلاغ عن حادث بحري قرب ميناء عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة: إنها تلقّت تقريرًا عن واقعة -حادث بحري- في البحر الأحمر قرب عدن، وأن سلطات البلاد تجري تحقيقًا في الأمر.

ووفق "سكاي نيوز عربية": تشير مذكرة للهيئة إلى أنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد حوالي "90" ميلًا بحريًّا من جنوب شرق ميناء عدن اليمني، وأن السلطات تحقّق في الأمر.

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