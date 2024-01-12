7 طلاب سعوديين يحققون جائزتَيْن بحثيتَيْن في معرض ومؤتمر "دوفات" بدبي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

حقق 7 طلاب سعوديين جائزتَيْن بحثيتَيْن إبان مشاركتهم في معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" في دورته التاسعة والعشرين لعام 2024.

وحصد الطلاب المشاركون، وهم بدر عايد العنزي ومحمد مدلول الشمري وعادل محسن الشمري ويزيد حميد الشمري وعمر قيصوم الشمري ونواف شايم العنزي وطارق سلطان العنزي، المركزين الثاني والرابع نظير البحثين المقدمين منهم في هذا المحفل الدولي الكبير، الذي استمر 3 أيام متتالية.

وجرى تكريم الفائزين بالجوائز في الحفل الختامي للمؤتمر والمعرض أمس الخميس.

وشارك في هذه التظاهرة الدولية 26 جامعة، بينها 7 جامعات محلية. وشارك عدد كبير من الطلبة بأبحاث ومشروعات، بلغت 350 مشروعًا، و125 ملصقًا علميًّا، استعرضوا من خلالها أهم ابتكاراتهم في مجال الصيدلة.

ويعتبر مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنظمه مؤسسة "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض (العضو في "إندكس القابضة") في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويركز "دوفات" هذا العام على أحدث التقنيات والتطورات في صناعة الأدوية؛ ما يجعله حدثًا فريدًا من نوعه، خاصة أنه ينعقد في وقت ظهرت فيه أهمية المجالات الطبية والصحية والصيدلانية في ظل الظروف التي واجهها العالم خلال العام الماضي.