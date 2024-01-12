شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يزور مركز التحكم في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. عبد الله البدير أمس، مركز التحكم والمراقبة التابع لأمانة منطقة القصيم بمدينة بريدة.

واطلع على تجهيزات المركز من أنظمة وتقنيات متطورة للمراقبة الفورية، التي تتيح لفريق العمل التحكم عن بُعد بتشغيل وإدارة المحطات وإدارة الطوارئ والأزمات، ومراقبة كفاءة أعمال كل موقع.

كما تفقد مبنى العمليات والطوارى وآليات سير العمل، وكيفية استقبال بلاغات 940 والتجاوب معها مباشرة.

