"أخضر السيدات" يقسو على نظيره السوري بثلاثية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 6:53 مساءً

تغلب المنتخب السعودي الأول للسيدات على نظيره المنتخب السوري بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الودي الثاني الذي جمع بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ثلاثية أخضر السيدات سجلتها اللاعبة البندري مبارك في الدقائق (الـ45 - الـ75 - الـ82) على التوالي. يُشار إلى أن أخضر السيدات كان قد فاز على نظيره السوري يوم الاثنين الماضي بهدفين دون رد، سجلتهما كل من صبا توفيق والبندري مبارك. وتأتي المواجهتان الوديتان ضمن معسكر المنتخب السعودي للسيدات الذي يقيمه في مدينة جدة منذ الثالث من يناير الجاري، ويستمر حتى غد السبت الموافق الـ13 من الشهر ذاته. الجدير ذكره أن هذا المعسكر يأتي بعد نهاية النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية سبتمبر الماضي، ويعد أول معسكر يخوضه المنتخب الوطني للسيدات مع المدرب لويس كورتيس وطاقمه الفني.

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