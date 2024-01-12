الأخضر يدشن استعداده لمواجهة عُمان الافتتاحية في بطولة آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 7:04 مساءً

دشَّن المنتخب السعودي مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية "الدوحة" أولى حصصه التدريبية استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا 2023. وسيستهل الأخضر مبارياته في البطولة يوم 16 يناير الجاري بمواجهة منتخب عُمان على ملعب خليفة الدولي عند الثامنة والنصف مساء. ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر الحصة التدريبية على "ملاعب اسباير" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني". وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها طبَّق مانشيي تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. وعلى صعيد متصل، واصل الثنائي "أيمن يحيى، وعباس الحسن" برنامجَيْهما العلاجيَّيْن. ويواصل "الأخضر" يوم غد السبت استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الخامسة والنصف مساء.

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