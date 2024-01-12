انت الان تتابع التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي التعاون، يوم الجمعة، حصوله على شهادة الكفاءة المالية، بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية، حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023م، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وجاء في الشهادة: تشهد لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، بأن نادي التعاون قد استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023، وفقاً لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.