أمير الشرقية يُسلّم كأس نايف بن عبدالعزيز في ميدان الفروسية بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - سلَّم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وبارك أمير المنطقة الشرقية لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- فوز الجواد "باور إن نمبرز" بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز. وتسلم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

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