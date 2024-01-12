شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

250 معتمرًا من 14 دولة

الدمام - شريف احمد - أدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم صلاة الجمعة في المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة.وعبّر الضيوف عن جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- ،على استضافتهم ضمن هذا البرنامج، لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في طيبة الطيبةونوهوا بما قُدّم لهم من خدمات مميزة في مكة المكرمة بعد أداء مناسك العمرة وزيارة المشاعر المقدسة وعدد من البرامج المتنوعة.وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ضمن البرنامج، يمثلون الدفعة 15.وتضم هذه الدفعة من الضيوف 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 14 دولة من شرق آسيا، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايوان، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا، منغوليا.