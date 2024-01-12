شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواقع داخل المسجد الحرام للرد على استفسارات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الإجابة على أسئلة الزوار والمعتمرين

4 مكاتب للرد على السائلين هاتفياً

خدمات ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - بهدف إعانة ضيوف الرحمن في أمور العقيدة والمناسك وبلغات عدة، تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية.وتقدم تلك الخدمات من خلال العديد من الإدارات المختصة داخل البيت العتيق.وتجيب إدارة السائلين على الأمور الشرعية والفقهية من خلال 71 من أصحاب الفضيلة والعلماء، مع وجود المترجمين في المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين.كما يُرد على الاستفسارات والأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر، عبر ما يقارب 7 مواقع داخل المسجد الحرام.أيضا يوجد 4 مكاتب للرد على السائلين هاتفياً عبر رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية الثابت أو الجوال وهما (8001222400)،(8001222100).كانت أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة.



وتتضمن استعدادات الهيئة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تجهيز 5000 عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري.

بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات، وتوفير مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم.

أيضا تنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات، ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين، وتنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التطهير بالمسجد الحرام.