شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 280 كلجم من القات المخدر بجازان والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/XqZDnFdmcg— حرس الحدود السعودي (@BG994) #حرس_الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/XqZDnFdmcg — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 12, 2024

جهود ضبط مهربي المخدرات في السعودية

الدمام - شريف احمد - في إطار جهودها المتواصلة لحرب مروجي المخدرات، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وأشارت إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي وقت سابق من اليوم قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة أيضا تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.



واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن الاتصال من خلال الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.كذلك يمكن التواصل عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.