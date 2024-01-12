شكرا لقرائتكم خبر عن يحمل حدثًا مثيرًا.. ما قصة تاريخ 7/1 مع السعوديين؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعد تاريخ 7/1 من الأيام المميزة التي لديها قصة مثيرة مع السعوديين، وهو يوافق بالتاريخ الهجري أول أيام شهر رجب.
وفي هذا اليوم يحتفل عدد كبير من المواطنين بذكرى يوم ميلادهم.
وترجع قصته إلى أنه مع بداية العمل بنظام الأحوال المدنية وتسجيل بيانات المواطنين في الأوراق الثبوتية ظهرت مشكلة عدم معرفة الكثير تاريخ ميلادهم بالكامل، إذ كان الأغلب يتذكر العام دون الشهر واليوم.
ولحل هذه المشكلة أصدر أمر من مجلس الوزراء السعودي حينذاك بأن يُحدد تاريخ يوم مولد المواطنين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم في ذلك الوقت بمنتصف العام الهجري أي يوم 1/ 7 وهو أول يوم من شهر رجب.
أيضا في ذاك الحين، صرحت وكالة الأحوال المدنية السعودية أن تدوين تاريخ الميلاد بدقة مهم جدًا لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، لذلك تم تثبيت تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن خصهم هذا الأمر بمنتصف السنة الهجرية أي يوم 1-7.
وكانت كشفت وكالة الأحوال المدنية، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية في "إكس" أن اعتماد هذا التاريخ جاء لمعظم المواطنين السعوديين المولودين قبل عقود.
وفي هذا اليوم يحتفل عدد كبير من المواطنين بذكرى يوم ميلادهم.
ميلاد السعوديين
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ولحل هذه المشكلة أصدر أمر من مجلس الوزراء السعودي حينذاك بأن يُحدد تاريخ يوم مولد المواطنين الذين لا يعرفون تاريخ ميلادهم في ذلك الوقت بمنتصف العام الهجري أي يوم 1/ 7 وهو أول يوم من شهر رجب.
تعالوا نتعرف على قصة اختيار تاريخ ٧/١#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/dgcLMbKOqd— الأحوال المدنية (@AhwalKSA)
تعالوا نتعرف على قصة اختيار تاريخ ٧/١ 🧐#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/dgcLMbKOqd— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) March 8, 2019
المواطنون السعوديون المولودون قبل عقود
أيضا في ذاك الحين، صرحت وكالة الأحوال المدنية السعودية أن تدوين تاريخ الميلاد بدقة مهم جدًا لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد، لذلك تم تثبيت تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن خصهم هذا الأمر بمنتصف السنة الهجرية أي يوم 1-7.
وكانت كشفت وكالة الأحوال المدنية، في فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية في "إكس" أن اعتماد هذا التاريخ جاء لمعظم المواطنين السعوديين المولودين قبل عقود.