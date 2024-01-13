شكرا لقرائتكم خبر عن "تحلية المياه" وجامعة "المؤسس" توقعان اتفاقية تعاون.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض؛ وقَّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع جامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية تعاون مشترك.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز البحث والابتكار، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجال تعدين الرجيع الملحي. المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مثّل الجامعة بالاتفاقية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان.

فيما مثل جانب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نائب محافظ المؤسسة للأبحاث والمشاريع الابتكارية المهندس طارق الغفاري.

وتنص الاتفاقية على استعادة الأملاح القيمة من المياه المالحة، وتطوير عملية هجينة متقدمة لاستخلاص هذه المياه والأملاح من المحاليل البحرية. اتفاقية تعاون بحثي هذا إضافة إلى اتفاقية تعاون بحثي أخرى لتعزيز التحكم في التلوث الحيوي في تحلية المياه بالتناضح العكسي، عن طريق إنشاء أغشية فلوريد بولي فينيلدين متناهية الصغر، المغزولة كهربائيًا والمعدلة خصيصًا بحيث تحتوي على الفثالوسيانين.

كما تتضمن الاتفاقية دراسة ظاهرة ازدهار الطحالب الضارة والمعروفة بـ"المد الأحمر"، إذ توافق الطرفان على اختيار منظومة إنتاج الشقيق كونه نموذجًا للدراسة، وحالة تطبيقية لاختبار وتجريب الحلول التي تحد أو تمنع حدوث هذه الظاهرة، ومن ثمَ اقتراح أنجع السبل لمنع تأثيرها في منظومات الإنتاج وإتاحة فهم أفضل لأسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجتها.