انت الان تتابع "ابن دهيمان" يحتفل بزواج نجله في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 10:59 مساءً

احتفل العميد فلاح بن فراج بن دهيمان بزواج نجله الملازم نواف من كريمة شبيب بن سعد أبوثنين في نادي الضباط بالرياض. حضر الحفل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء والوزراء والفضيلة، وجمع من رجال الأعمال. "الخليج 365" تهنئ العروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "ابن دهيمان" يحتفل بزواج نجله في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.