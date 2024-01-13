شكرا لمتابعة خبر عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة غدًا في “الموقف” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومحطات جولته العديد من التساؤلات، فخارج مطبخ السياسة هناك من أدرك مدى تغطية ماتدور حوله تلك الزيارة، وبإستمرار تدق هاجس الأسئلة وسائل الإعلام والصحفيين.

ويناقش برنامج الموقف الذي يبث على قناة السعودية يوم غد مع ضيوف الحلقة وهم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون في واشنطن د. “ادموند غريب”، و الباحث في شؤون الشرق الأوسط من لندن “وغسان”. حيث تحاورهم مقدمة البرنامج الدكتورة أمل الهزاني للإجابة عن أبرز الملفات السياسية في المنطقة وأهمها زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسعودية وتصريح سفير المملكة في لندن .

ومع تصاعد حدة الصراع بين اسرائيل وحماس وحزب الله في لبنان، هل باتت الولايات المتحدة قلقة مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، إلا أن الرسالة السعودية التي حملها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوزير خارجية أمريكا في طريق عودته للبيت الأبيض كانت واضحة وأستخدمت لغة أكثر ديناميكية لوضع الأمور في نصابها لتضع اتخاذ خطوات عملية تضمن هدوء المنطقة في مقدمة المشهد القادم.

ومع تناقل بعض وسائل الإعلام الغربية صورة مغايرة لما يجري على الأرض ومن مايدور من صراع في ذلك الجزء من الكرة الأرضية كان حتماً من رسالة شفافة تزيل ضبابية المشهد وتؤطر لكيفية إدارة المملكة لمواقفها مما يجري خاصة في غزة ومطالبها التي لاتتوقف من وقف النزاع بشكل تام وقاطع وأن يهنأ الفلسطينيون بأرضهم مستقلة آمنه.

جدير بالذكر إن برنامج الموقف يتناول اهم الملفات السياسية مع استضافة ضيوف متخصصين من المملكة وخارجها ويعرض البرنامج كل يوم سبت عند الساعة العاشرة مساءً .