جورجينا رودريغيز تنشر صورة مثيرة مع رونالدو مرفقة برسالة عاطفية (صورة)

عدن - ياسمين التهامي -

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة تهنئة لمتابعيها على منصة "إنستغرام"، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.

ونشرت جورجينا اليوم الاثنين، صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مع النجم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، وأرفقتها بـ"تدوينة" جاء فيها: "أتمنى أن يملأ سحر العام الجديد أيامكم بالحب والفرح والصحة والوئام، ولياليكم بالأحلام المحققة! سنة 2024 سعيدة للجميع!".

يذكر أن جورجينا رودريغيز (29 عاما) تحظى بمتابعة أكثر من 55 مليون شخص عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بينما يعتبر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الأكثر متابعة في العالم على هذه المنصة على الإطلاق، حيث يتابعه أكثر من 616 مليون شخص.



