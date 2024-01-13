- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا رودريغيز تنشر صورة مثيرة مع رونالدو مرفقة برسالة عاطفية (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة تهنئة لمتابعيها على منصة "إنستغرام"، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.
ونشرت جورجينا اليوم الاثنين، صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مع النجم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، وأرفقتها بـ"تدوينة" جاء فيها: "أتمنى أن يملأ سحر العام الجديد أيامكم بالحب والفرح والصحة والوئام، ولياليكم بالأحلام المحققة! سنة 2024 سعيدة للجميع!".
يذكر أن جورجينا رودريغيز (29 عاما) تحظى بمتابعة أكثر من 55 مليون شخص عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بينما يعتبر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) الأكثر متابعة في العالم على هذه المنصة على الإطلاق، حيث يتابعه أكثر من 616 مليون شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر جورجينا رودريغيز تنشر صورة مثيرة مع رونالدو مرفقة برسالة عاطفية (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.