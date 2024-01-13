شكرا لقرائتكم خبر عن لا للشخير بعد اليوم.. حركة واحدة بفمك تخلصك منه نهائياً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الشخير مشكلة مزعجة، حيث لا يقطع نوم الذي يشخر فحسب، بل يقطع أيضًا نوم أي شخص يشاركه السرير أو غرفة النوم.

وفي هذا السياق، كشفت كاثرين هول وهي أخصائية في علم النفس السريري في النوم من Somnus Therapy عن حيلة بسيطة، بفمك يمكن أن تساعد على التخلص من الشخير.

حيث قالت “تكرار أحرف العلة بصوت عالٍ قبل وقت النوم قد يكون هو الحل”.

وأضافت”يمكنك في اليوم قضاء بضع دقائق في تكرار كل حرف من أحرف العلة (الألف والواو والياء) بصوت عالٍ وبمرور الوقت سترى الفرق.”

لماذا نشخر؟

حسب صحيفة إكسبرس البريطانية، يمكن أن يحدث الشخير لعدد من الأسباب والعوامل الشخصية.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية “يحدث الأمر عندما تسد أنسجة الأنف أو الفم أو الحلق مجرى الهواء ولا يمكن أن تتدفق الأنفاس بشكل صحيح.”

تزداد احتمالية إصابتك به إذا:

– كنت تعاني من زيادة في الوزن

– التدخين

– شرب الكثير من الكحول

– النوم على الظهر

في بعض الحالات، يمكن أن يكون سبب هذه المشكلة حالات طبية.

إذا واجهت هذه المشاكل خلال النوم راجع الطبيب فوراً!

انقطاع النفس النومي، على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من خطر الشخير بسبب انسداد المسالك الهوائية مؤقتًا أثناء نومك.

ويمكن أن يقوم طبيبك بفحص داخل فمك وأنفك للتحقق من أي مشاكل قد تسبب لك هذا الأمر.

كما أوصت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بإحضار شخص ما معك، شريكك على سبيل المثال، إلى موعدك ليصف للطبيب كيف يبدو شخيرك.

وأضافت الهيئة “قد يحيلك الطبيب العام إلى أخصائي للعلاج. أو لمزيد من الفحوصات إذا لم يكن متأكدًا من سبب هذه المشكلة”.

ثم يتم تحديد العلاج بناءً على السبب.

على سبيل المثال، إذا كنت تشخر لأن لسانك يسد جزئيًا الجزء الخلفي من الحلق. فقد يعطيك الطبيب جهاز خاص لارتدائه في فمك أثناء النوم.

وهذا الجهاز يسمى جهاز دفع الفك السفلي ويعمل على دفع اللسان باتجاه الأسنان الأمامية.