تحذير أمني عالي الخطورة .. "الأمن السيبراني" يتفاعل مع تحديث جديد بـ Google

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات.Google

ونشرت Google تنبيهاً أمنياً للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة عبر الرابط

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