انت الان تتابع "تجميد الخبز بالفريزر يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".. "الخضيري" يفنّد "المتداول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 9:42 صباحاً

نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري؛ حقيقة ما يُشاع عن أن تجميد الخبز في الفريزر يسبّب عديداً من الأمراض؛ قد تصل إلى السرطان. وأضاف الخضيري؛ أن تجميد الخبز وتبريده مفيد وصحي ولا يضر صحياً. وكان قد انتشرت بعض المعلومات عبر "السوشيال ميديا" تحذّر من أن تجميد الخبز في الفريزر يسبّب تعفنه السريع ويسبّب مجموعة من الأضرار؛ قد تصل إلى الإصابة بالسرطان.

كانت هذه تفاصيل خبر "تجميد الخبز بالفريزر يؤدي إلى الإصابة بالسرطان".. "الخضيري" يفنّد "المتداول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.