المبعوث الأممي للسودان يبدأ مباحثات لإنهاء الحرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:04 صباحاً

بدأ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان "رمطان لعمامرة"، اليوم "السبت"؛ مباحثات رسمية مع مسؤولين سودانيين؛ لإنهاء الحرب في السودان. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن "لعمامرة" وصل إلى بورتسودان، في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه في نوفمبر الماضي؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت: أنه سيبحث إنهاء الحرب في السودان، والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في البلاد، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية المكلف علي الصادق. وبيّنت المصادر أنّ الزيارة تركّز على جهود الأمم المتحدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في السودان.

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