انت الان تتابع "الجهني": هذا العام يتميز بكثافة الربيع وتنوعه بشكل كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:19 صباحاً

كشف الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، أن هذا العام يتميز بكثافة الربيع وتنوعه بشكل كبير. وقال "الجهني": "شاهدنا زهورًا وورودًا بأنواع وألوان مختلفة وبكثافة عالية ولله الحمد". وأشار إلى حالة من الربيع والزهور المميزة جنوب الهوج، بالجوف.

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