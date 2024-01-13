انت الان تتابع تكبد 400 ألف دولار.. "ترامب" يخسر قضية اتهم فيها 3 صحفيين بإعداد "مؤامرة خبيثة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:30 صباحاً

حكمت المحكمة العليا في ولاية نيويورك على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392638 دولارًا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحفيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تَقدم بها ضدهم؛ بحسب ما أوردته "فرانس برس" اليوم (السبت). ورفع "ترامب" شكوى في سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز"، متهمًا 3 صحفيين يعملون في الصحيفة الأمريكية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه، وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقًا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة. وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى "ترامب"، وفي قرار جديد صدر، أمس، رأي القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع معقول، وأمر "ترامب" بدفع المبلغ بالكامل. وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته. وجاء في التحقيق أن "ترامب"، "تلقى في الواقع من والده على مدار عدة سنوات، 413 مليون دولار حُوّلت إليه جزئيًّا عبر شركة وهمية؛ مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب"، وطالما ذكر "ترامب" أنه "صنع نفسه بنفسه".

كانت هذه تفاصيل خبر تكبد 400 ألف دولار.. "ترامب" يخسر قضية اتهم فيها 3 صحفيين بإعداد "مؤامرة خبيثة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.